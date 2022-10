Trio branqueava milhões em esquema com criptomoedas

Um contabilista cadastrado da Póvoa de Varzim estava no centro de uma rede de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento, envolvendo um esquema internacional de falsos investimentos em criptomoedas, que lesou cerca de 300 pessoas em toda a Europa. A Polícia Judiciária (PJ) do Porto deteve três pessoas, suspeitas de serem "recetadores digitais" de milhões de euros provenientes do crime.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o contabilista e os dois cúmplices montaram nos concelhos da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Porto - onde viviam - um centro logístico que controlava contas bancárias, "mulas", um pouco por toda a Europa.

O esquema tinha várias etapas. Num primeiro tempo, eram praticadas as burlas. As vítimas, essencialmente francesas, eram aliciadas, através de telefonemas ou propostas online, a investir em criptomoedas. Também eram propostas aplicações financeiras ou burlas ao consumo. Os criminosos acabavam por ficar com o dinheiro, que ia para as contas bancárias controladas pelo trio português.