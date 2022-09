Trio precisa de um minuto para levar máquina de tabaco de padaria em Paredes

Roberto Bessa Moreira Hoje às 10:17 Facebook

Três homens encapuzados levaram, na madrugada desta segunda-feira, a máquina de tabaco que estava numa padaria, da freguesia de Recarei, em Paredes. Os assaltantes demoraram apenas um minuto para partir a porta de entrada do estabelecimento e levar a máquina.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os três indivíduos chegaram de carro à padaria "Batida de Côco", em Recarei, às 2.53 horas desta segunda-feira. Apenas dois deles, armados de um martelo partiram o vidro da porta para entrar e chegar ao distribuidor de tabaco.

O alarme foi acionado, mas às 2.54 horas, já estavam a sair com a máquina de tabaco. Carregaram o distribuidor no veículo e fugiram para parte incerta, antes da chegada dos donos do estabelecimento e das autoridades.

O assalto aconteceu pouco antes da chegada dos padeiros ao estabelecimento. Por ter produção própria, os padeiros começam a trabalhar cedo e por pouco não apanharam os assaltantes em flagrante.

Um vizinho, alertado pelo barulho, ainda viu um carro a fugir.

os assaltantes também levaram duas máquinas registadoras.