Trio rouba carrinha de tabaco mas abandona mercadoria em barraco

Três indivíduos assaltaram, na manhã desta quarta-feira, um distribuidor de tabaco em Sobral de Monte Agraço e levaram a mercadoria para um barraco em Camarate, onde a PSP a recuperou. As autoridades investigam.

Foi cerca das 10 horas, que três indivíduos abordaram um funcionário da empresa "Sociedade Distribuidora de Tabaco" (SDT). De acordo com informações recolhidas pelo JN junto das autoridades, não usaram arma de fogo para ameaçar o funcionário que fazia a distribuição do tabaco com uma carrinha.

Os assaltantes sequestraram a vítima até fugirem com o veículo carregado de tabaco. Depois de ter sido lançado o alerta, foi possível localizar a mercadoria num barraco do Bairro da Torre, em Camarate, por volta das 10.40 horas. Teria sido esse o local escolhido pelos assaltantes para fazer o transbordo.

A PSP que enviou uma patrulha para o local recuperou o tabaco, mas a carrinha tinha desaparecido. Também não foi possível identificar os assaltantes, que já se tinham posto em fuga.

A Polícia Judiciária de Leiria está a investigar