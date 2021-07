Trio saca 130 mil euros com burlas no MBWay

JN Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Três indivíduos foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de terem praticado uma burla com o sistema de pagamento MBWay, que lhes rendeu mais de 130 mil euros.

De acordo com a PJ, o processo, titulado pelo Ministério Público de Vila Nova de Gaia, teve início "numa abordagem fraudulenta dos agentes do crime às vítimas, no sentido de realizarem uma transação comercial".

Depois de terem acordado a transação, "os arguidos aproveitando-se do desconhecimento informático, iliteracia digital e boa-fé das vítimas, conseguem que estas facultem as credenciais de acesso à aplicação MBWAY, o que lhes vai permitir aceder ao cartão multibanco e respetiva conta bancária".

"O montante indevidamente apropriado pelos arguidos detidos, todos da mesma família e desempregados, que fariam da prática criminosa descrita modo de vida, ascende a cerca de cento e trinta mil euuros", precisa a PJ.

Os indivíduos devem ser hoje interrogados por um juiz de instrução para aplicação de medidas de coação.