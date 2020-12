Trio sequestra taxista com caçadeira para ir do Fundão a Braga

JN Hoje às 11:04 Facebook

A GNR deteve, esta quinta-feira, três pessoas com idades entre os 19 e 23 anos, armados de uma caçadeira e uma faca, que sequestraram um taxista para os transportar do Fundão a Braga. Tinham um bebé de dois anos no carro.

"Na sequência de um alerta, pelas 06h40, de que um táxi circulava na A25 a grande velocidade, proveniente da zona de Castelo Branco, cujo condutor estaria sob ameaça de arma de fogo e a ser coagido a conduzir três cidadãos para a zona de Braga, os militares da Guarda detetaram a viatura suspeita na zona de Viseu. Foi efetuado um seguimento à viatura, tendo sido intercetada pelos militares junto ao nó da A25 com a A1, na zona de Aveiro" adianta a GNR em comunicado.

A detenção, efetuada por militares do Destacamento de Trânsito, foi realizada junto ao nó de ligação A 25 e A 1.

Foi apreendida uma caçadeira de calibre 12 e uma faca.

"Na viatura circulava também um menor de dois anos, familiar direto dos detidos. A vítima, de 37 anos, não sofreu qualquer ferimento", adianta ainda a GNR que contactou a Polícia Judiciária.