Trio suspeito de roubo em Beja não foi ouvido por falta de advogado

Os três homens detidos durante a madrugada de quarta-feira por suspeitas de roubo na rua, vão ser ouvidos por um Juiz de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca de Beja, para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação, sexta-feira.

Os três indivíduos, com idades entre os 22 e os 39 anos, suspeitos de roubo numa das principais artérias de Beja, foram identificados, e por estarem ilegais em Portugal, os cidadãos de origem marroquina ficaram à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que os vai apresentar amanhã em tribunal.

A primeira audiência foi adiada devido à falta de advogados oficiosos para os representar, uma vez que está a decorrer, no antigo Edifício do Governo Civil, a instrução do processo de desvio de mais de 1,4 milhões de euros da agência de Beja do banco Santander, que envolve 18 arguidos, alguns dos quais representados por advogados oficiosos.

Os três homens foram detidos na sequência da comunicação de um roubo junto ao Parque de Estacionamento da Avenida Miguel Fernandes, no centro da cidade de Beja. O trio é suspeito de abordar um homem, que perante as ameaças entregou a carteira, com dinheiro e documentos, e o telemóvel da vítima, cerca das 3 horas da madrugada.

Os agentes localizaram os três homens e procederam à sua detenção. Já na esquadra, enquanto aguardavam as diligências de identificação e detenção, um dos indivíduos tornou-se agressivo para os agentes e partiu os vidros de duas janelas à cabeçada. A situação foi presenciada por uma transeunte, sendo testemunha da Polícia de que foi o indivíduo a provocar de forma voluntária a ação violenta.