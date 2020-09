Tripulantes sequestrados em assalto a carrinha de transporte de tabaco

Reis Pinto Hoje às 14:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma carrinha de transporte de tabaco foi assaltada, na manhã desta terça-feira, no Catujal, em Loures, por quatro homens encapuzados. Os ocupantes foram sequestrados e abandonados a cerca de meio quilómetro do local do assalto.

O alerta para a PSP foi dado cerca das 11 horas. Quatro encapuzados, que seguiam num automóvel roubado, abordaram a carrinha de distribuição de tabaco e sequestraram os dois ocupantes.

Embora a PSP não o confirme, os assaltantes terão embatido na traseira do veículo, obrigando-o a parar.

Um dos assaltantes terá passado para o volante e parou cerca de meio quilómetro depois. Com ajuda dos outros indivíduos, roubaram todo o tabaco e fugiram numa segunda viatura, abandonando no local o carro em que seguiam e a carrinha do tabaco.

Um dos funcionários da empresa distribuidora sofreu ferimentos ligeiros num braço, a que terá recebido tratamento no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A PSP esteve no local e já iniciou as investigações ao assalto.