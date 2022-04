Troca de tiros na Baixa do Porto faz um ferido. Moradores falam de desacatos constantes

Reis Pinto Ontem às 22:05 Facebook

Desacatos ocorreram ao início da manhã, à porta de um bar problemático na Travessa de São Brás. Um homem baleado foi metido num carro e levado para parte incerta.

Uma troca de tiros entre dois grupos rivais, ocorrida este domingo de manhã, à porta do Bling Bling Bar, na Travessa de São Brás, no Porto, causou pelo menos um ferido, que desapareceu do local num carro conduzido por um amigo. O alerta foi dado cerca das 8.30 horas e obrigou à intervenção da Unidade Especial de Polícia (UEP), por haver pessoas fechadas no bar e que não queriam sair.

Quando o JN chegou ao local, eram visíveis dezenas de jovens no exterior do estabelecimento, alguns visivelmente incomodados com o dispositivo policial.