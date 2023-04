Turista alemão esfaqueado por cadastrado ao resistir a assalto

Um turista alemão com 30 anos foi esfaqueado, na tarde de quinta-feira, após resistir a um assalto, em Gaia. Conseguiu segurar um dos assaltantes e, com a ajuda de populares, entregá-lo à PSP.

O assalto ocorreu, pouco antes das 13.30 horas, na Rua do Cabo Simão, na marginal de Gaia, quando a vítima foi abordada por dois homens que, sob a ameaça de uma faca, lhe exigiram a carteira.

O turista resistiu ao assalto e envolveu-se em agressões com os assaltantes, tendo sido esfaqueado numa perna. Mesmo assim, conseguiu segurar um dos indivíduos e, com a ajuda de pessoas que entretanto se aproximaram, entregá-lo à PSP.

PUB

Trata-se de um homem, com 20 anos, desempregado, residente em Gaia, e já com cadastro por furto e roubos. O cúmplice fugiu com a carteira da vítima, mas já estará identificado. Ambos estão referenciados por dois outros assaltos, na mesma zona de Gaia, perpetrados nos últimos dias.

Vítima e assaltante foram receber tratamento ao Hospital Eduardo Santos Silva.