Turista na linha interrompeu circulação de comboios na ponte 25 de abril

Um cidadão estrangeiro, de 20 anos, foi intercetado pela PSP, na manhã desta segunda-feira, na linha férrea da ponte 25 abril, em Lisboa, interrompendo as ligações por comboio entre as duas margens do Tejo.

O alerta para a presença do turista na linha foi dado cerca das 6.50 horas da manhã desta segunda-feira, altura em que foi visto a andar na linha férrea.

Cerca das 7 horas, e por razões de segurança, as autoridades decidiram cortar as ligações ferroviárias, numa medida que, segundo a PSP de Lisboa, se prolongou durante uma hora.

O turista só foi localizado cerca das 8.30 horas, tendo sido conduzido para uma esquadra da PSP de Lisboa, onde aguarda que seja formalizada queixa por parte da Infraestruturas de Portugal, um procedimento necessário para a sua detenção.

Em causa estará o crime de atentado contra as comunicações