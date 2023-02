Turista violada no areal após ser atacada com faca no quarto

JN Hoje às 14:48 Facebook

Um homem de 35 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita dos crimes de violação e invasão de domicílio em Almada. A vítima foi uma jovem turista estrangeira de 25 anos.

O caso ocorreu no passado dia 2 de dezembro. O atacante, usando um gorro a tapar-lhe a cara terá acedido ao quarto onde a turista estava alojada através do método de escalamento. No interior da habitação, munido de uma faca, atacou a jovem. Esta tentou defender-se e, apesar de ter sofrido cortes na face e no tronco, conseguiu fugir para o areal. Porém, o atacante alcançou-a e forçou-a a manter relações sexuais na praia.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária que, após diligências conseguiu localizar e identificar um suspeito. Foi detido e apresentado a primeiro interrogatório no passado dia 17 de fevereiro. Ficou em prisão preventiva, anunciou a Procuradoria da Comarca de Lisboa, na sua página da Internet.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Almada, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.