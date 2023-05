Turistas retiradas pela GNR do telhado do Quartel do Carmo

Duas turistas foram identificadas pela GNR depois de terem sido encontradas, pelas 7.30 horas de domingo, no telhado do Quartel do Carmo, em Lisboa, onde está instalado o Comando Geral daquela força de segurança de natureza militar.

As mulheres - que aparentavam estar sob efeito do álcool ou outras substâncias - foram detetadas pelo sistema de videovigilância e não ofereceram resistência ao serem retiradas do local, referiu, ao JN, fonte oficial da GNR.

Uma das turistas, de 28 anos, é de nacionalidade canadiana, enquanto a outra é de nacionalidade francesa.

Os factos foram comunicados ao tribunal, cabendo agora ao Ministério Público averiguar se foi ou não praticado um crime, acrescentou a mesma fonte.

Em causa, precisou, poderão estar ilícitos previstos no Código Penal, como introdução em lugar vedado ao público, ou no Código de Justiça Militar, por se tratar de instalações militares.