Ucraniano condenado 17 anos de cadeia por matar cidadão brasileiro no Porto

Um cidadão ucraniano, de 41 anos, foi condenado, esta terça-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto, a 17 anos de prisão por ter assassinado Renê Oura, um cidadão brasileiro, cujo corpo foi encontrado, em dezembro de 2019, num descampado na zona de Francos.

O agressor, Oleksandr Kostyuchenko, foi ainda condenado à pena acessória de expulsão do país, após o cumprimento da pena, e proibição de retornar a Portugal por um período de cinco anos.

Renê Oura, de 46 anos, havia chegado ao Porto no dia 4 de dezembro de 2019, três dias antes de o seu corpo ter sido encontrado. A vítima terá conhecido Oleksandr Kostyuchenko e confessou ter algum dinheiro, pretendendo comprar droga, o que terão feito no bairro de Francos.

Consumiram a droga num local ermo, refere a Acusação, após o que o arguido agrediu a soco e asfixiou Renê Oura, roubando-lhe o telemóvel, a carteira e cerca de 800 euros.

O corpo do cidadão brasileiro foi encontrado por uma pessoa que passava no local e alertou as autoridades. Tinha o rosto desfigurado, mas foi identificado por documentos encontrados no local.

Oleksandr Kostyuchenko havia sido detido no início de janeiro do ano passado, tendo aguardado julgamento em prisão preventiva.