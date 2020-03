Ucraniano torturado pelo SEF uma hora até morrer

Alexandre Panda Hoje às 08:34, atualizado às 08:35 Facebook

PJ prende três inspetores suspeitos de agressão que causou morte de ucraniano no Aeroporto de Lisboa. Vítima simulou ataque epilético para evitar expulsão.

O cidadão ucraniano, de 40 anos, que morreu nas instalações do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no Aeroporto de Lisboa, terá sido torturado durante uma hora por três elementos daquela polícia, detidos na segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ). A vítima terá sido espancada até à morte por ter tido atitude provocatória para com o trio de inspetores, de 42, 43 e 47 anos. Também simulou uma doença, na tentativa de evitar a expulsão do território nacional. Os diretores do SEF, colocados no aeroporto, já foram demitidos.