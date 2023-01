Ucranianos acusados de incitar ao ódio dizem que comerciante russa faz propaganda soviética

Os advogados de defesa dos sete ucranianos, que foram acusados pelo Ministério Público de Braga do crime de incitamento ao ódio e à violência por terem ameaçado uma comerciante russa, entregam na segunda-feira no Tribunal um pedido de instrução do processo, alegando que a visada tinha propaganda soviética na loja.

"Está na parede uma bandeira da antiga União Soviética, o que, de acordo com uma decisão do Parlamento Europeu, é propaganda ao imperialismo russo", disse, ao JN, o jurista Miguel Brito.

Conforme o JN noticiou, a acusação diz que, a 7 de março de 2021, e para se vingarem da invasão russa de 24 de fevereiro, foram à loja Troika, explorada por Natalya Sverlova, em S. Vicente. Entraram e disseram-lhe que era "uma p...!" e que devia "voltar para a sua terra".