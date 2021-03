Um detido em tentativa de assalto à CGD de Serpa

Teixeira Correia Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 30 anos tentou assaltar a agência da Caixa Geral de Depósitos de Serpa, esta terça-feira de madrugada. Alarme disparou e o assaltante foi detido pela GNR.

A tentativa de assalto ocorreu cerca das 5 horas.

Um homem de 30 anos e de nacionalidade paquistanesa terá utilizado um instrumento contundente para abrir a porta da agência bancária, situada na Praça da República de Serpa, cidade do distrito de Beja.

De imediato o alarme foi acionado e uma patrulha da GNR, cujo posto se situa a cerca de 500 metros, deslocou-se para o local e deteve o assaltante.

O homem tinha na sua posse uma arma de fogo, que não foi utilizada.

Está agora detido no posto da GNR e será levado ao Tribunal de Serpa durante a tarde. No entanto, apurou o JN, por o detido não saber ler nem escrever em português o tribunal está a fazer diligências no sentido de encontrar um tradutor.