Um detido por tiroteio junto a bar vila-condense

Pelo menos um invólucro foi encontrado, há um detido, um ferido e várias testemunhas de uma enorme confusão. O tiroteio aconteceu domingo à noite, à porta do bar Aloha, na marginal de Vila do Conde. Polícia Marítima, PSP e GNR estiveram no local. O caso está, agora, nas mãos da Polícia Judiciária.

Tudo começou pouco depois das 21.30 horas de domingo. Quem mora na zona garante ter ouvido "vários disparos", aos quais se seguiu grande confusão, com "uns a fugir, outros aos gritos". O rastilho terá sido uma discussão entre segurança e clientes a quem foi barrada a entrada.

Às 21.58 horas, os Bombeiros de Vila do Conde foram chamados à praça Vasco da Gama, junto aos paços do concelho, a cerca de dois quilómetros do bar, para socorrer um ferido, sem gravidade, que seria segurança do Aloha. Assistido no local, recusou-se a ir para o hospital.

Na praça Luís de Camões, junto ao tribunal, foi detido um jovem, de 24 anos, que tentava fugir. Foi visto a atirar uma arma para baixo de uma roulotte de farturas.

A Polícia Marítima esteve junto ao bar a recolher indícios e, já na manhã desta segunda-feira, com luz, foi encontrado um invólucro. O caso passou para a alçada da PJ, que investiga quem disparou e porquê.