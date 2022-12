Um esfaqueado e outro baleado no Seixal

Dois homens sofreram ferimentos graves na sequência de tentativas de homicídio em casos distintos, no Seixal, durante a madrugada deste sábado.

Um homem foi esfaqueado depois de uma discussão na via pública na Amora por volta da meia-noite. A vítima estava com outro homem, com quem se desentendeu, e acabou por sofrer golpes de arma branca. O suspeito acabou por ser detido pela PSP.

Noutra situação, um indivíduo com cerca de 30 anos foi baleado também na via pública, nas Paivas. Estava sozinho quando foi alvo de disparos provenientes de um carro em andamento. Os suspeitos colocaram-se em fuga e estão a ser procurados pela Polícia Judiciária de Setúbal, que investiga o caso.

PUB

As duas vítimas foram transportadas para o Hospital Garcia de Orta.