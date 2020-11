Francisco Pedro Hoje às 12:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi encontrado morto e mulher ferida com gravidade, dentro de uma caravana, no Cabo Carvoeiro, em Peniche, esta terça-feira de manhã.

A ferida com gravidade será transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pelo helicóptero do INEM baseado em Évora. No local, encontram-se 14 operacionais nas operações de socorro, apoiados por 14 viaturas, revelou o CDOS de Leiria.

Polícia Marítima, PSP e Bombeiros de Peniche estão no local e o caso transita agora para a Polícia Judiciária.