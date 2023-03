Um terço das vítimas de violência conheceram agressores nas redes e em sites de encontros

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:00 Facebook

Violência doméstica no Porto é combatida por equipa de especialistas da PSP criada há dez anos.

Cerca de 30% das pessoas que recorreram ao Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima (GAIV) da PSP do Porto conheceram os seus agressores nas redes sociais e em sites de encontros amorosos. Por outro lado, 17% das 12.040 vítimas de violência doméstica acompanhadas, nos últimos dez anos, pelo primeiro organismo policial do país especializado no fenómeno são homens. Uma percentagem em franco crescimento e que, no ano passado, chegou aos 27%.

Os números foram revelados, ao JN, segunda-feira, dia em que o GAIV celebrou uma década de atividade. "Hoje, percebemos que muitos crimes de violência doméstica ocorrem em relações iniciadas nas redes sociais e em sites de encontros amorosos", garante o coordenador do GAIV. Segundo o chefe principal Fernando Rodrigues, estes relacionamentos evoluem em poucos meses para uniões de facto, mas também chegam ao fim tão depressa como começaram. Muitos, devido a episódios de violência.