Uma chuva de estrelas para defender Rui Pinto

Criador do Football Leaks vai ter personalidades nacionais e internacionais a depor a seu favor no julgamento. Faz hoje dois anos, foi preso preventivamente.

Agora está em liberdade e protegido 24 horas por dia, por ser uma testemunha crucial em diversas investigações de crimes económico-financeiros. Mas faz hoje precisamente dois anos que Rui Pinto era sujeito a prisão preventiva pela Justiça portuguesa, que, entretanto, acusou-o e está a julgá-lo por crimes informáticos e tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen. Com as testemunhas da acusação quase todas ouvidas, o julgamento está prestes a entrar numa nova fase, com a audição de uma "chuva de estrelas" que vão testemunhar a favor do criador do Football Leaks.

É um dos julgamentos mais mediáticos na Europa, pela dimensão e repercussões das revelações que Rui Pinto fez através do Football Leaks ou Luanda Leaks, mas também pela notoriedade das testemunhas abonatórias arroladas para depor a seu favor.