Uma infração em 650 queixas nos combustíveis

ASAE tem monitorizado os preços e a correta aplicação do desconto do ISP em cada semana.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica recebeu 650 denúncias relativas aos descontos no imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) nos combustíveis durante o mês de maio. Porém, após análise dos documentos de faturação relativos às denúncias, só encontrou um caso de aplicação incorreta do ISP. "Não se verificou qualquer situação em que se possa falar, juridicamente, de absorção ou assimilação indevida ou ilegal do imposto", confirmou fonte daquela autoridade ao JN.

Desde que entrou em vigor a medida de mitigação dos aumentos dos preços dos combustíveis, a 1 de maio, que oferece desconto em ISP equivalente a uma taxa de IVA de 13% (em vez dos 23% que vigoram legalmente), a ASAE recebeu um total de 650 denúncias sobre a formação do preço da gasolina e do gasóleo.