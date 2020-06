Uma mulher detida numa operação especial de prevenção criminal em Coimbra

JN Hoje às 01:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Coimbra deteve uma mulher e identificou várias pessoas durante uma operação especial de prevenção criminal, na noite de sexta-feira, em Coimbra.

"Com um especial relevo na baixa da cidade, esta Operação permitiu o controlo de acessos aos locais conotados com tráfico e consumo de estupefacientes e a abordagem a pessoas e a veículos que circulam naquela zona", sobretudo na Praça do Comércio, Terreiro da Erva e Largo do Romal, adiantou, em comunicado, o Núcleo de Imprensa e Relações Públicas do Comando Distrital de Coimbra.

A PSP de Coimbra deteve "uma mulher por desobediência, resistência e coação" e "identificou vários cidadãos suspeitos da prática de ilícitos."

Foi ainda levantado um auto de notícia de contraordenação a um estabelecimento de restauração e bebidas e outro por posse e consumo de droga.

Visando a deteção de armas proibidas e de droga, esta operação dedicada ao combate a criminalidade em geral, "permitiu, também, impor uma forte presença policial transmitindo, assim, a todos os moradores, comerciantes e população em geral um maior sentimento de segurança e tranquilidade pública."