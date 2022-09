Usa ferro de ginásio para espancar vítima à porta de bar em Matosinhos

A Polícia Judiciária do Porto deteve um jovem, de 22 anos, que usou ​​​​​​​um ferro normalmente usado em ginásios na prática de halterofilia para espancar um homem à porta de um bar em São Mamede de Infesta, em Matosinhos. O suspeito, com antecedentes criminais por tráfico de droga, estava da posse de 200 gramas de canábis.

As agressões, cometidas na madrugada do passado dia 17 de setembro, terão começado no interior do espaço de diversão noturna, entre dois grupos. A zaragata acabou por terminar na via pública, onde um dos agressores muniu-se de um ferro de grandes dimensões e bateu na cabeça da vítima, que ficou inanimada.

Sabe-se agora que, durante a confusão, o suspeito foi à mala do seu carro para buscar um ferro que serve para levantamento de peso nos ginásios.

Enquanto o grupo de amigos do agressor fugia, os outros chamavam as equipas de socorro, que transportaram a vítima ao hospital. Foi-lhe diagnosticado um traumatismo craniano.

A investigação permitiu identificar os intervenientes e localizar o principal suspeito. Trata-se de um metalúrgico de profissão, já com antecedentes por tráfico. "No âmbito de diligências de busca ontem realizadas, foi-lhe apreendida uma quantidade substancial de produto estupefaciente", precisa a PJ.

O suspeito, indiciado por tentativa de homicídio, é hoje levado ao Tribunal de Matosinhos para o primeiro interrogatório judicial.