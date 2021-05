Usam anúncios do OLX para burlar com MB Way

Alexandre Panda Hoje às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Polícia Judiciária deteve seis mulheres e três homens que atacaram contas bancárias de lesados em todo o país.

Desde o final de 2019 até agora, três homens e seis mulheres, residentes na zona de Santarém, terão burlado cerca de uma centena de pessoas, através da aplicação de pagamentos MB Way. Selecionavam as vítimas em anúncios de venda de bens em sites como o OLX. Foram agora detidos pela Polícia Judiciária (PJ) que contabiliza os prejuízos em cerca de 170 mil euros.

O esquema era simples. O grupo monitorizava os sites à procura de vendedores e contactava-os usando telemóveis descartáveis. Uma pequena conversa chegava para selecionarem os alvos, principalmente em função do seu pouco à vontade no uso da MB Way. Depois, convenciam a vítima de que pretendiam pagar logo o artigo, o que só seria possível através da aplicação MB Way.