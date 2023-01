Usam drone para entregar telemóvel na cadeia

Alexandre Panda Hoje às 15:51 Facebook

Um drone que transportava um telemóvel e vários cartões foi apreendido por guardas prisionais no interior do pátio do Estabelecimento Prisional (EP) de Setúbal, na sexta-feira. Este foi o segundo caso em que as autoridades detetaram a utilização de um drone para introduzir material ilegal numa cadeia.

Segundo apurou o JN, os guardas detetaram movimentos suspeitos na zona do pátio. Eram cerca das 4 horas e todos os reclusos estavam nas suas respetivas celas.

"No âmbito do trabalho quotidiano de combate à entrada e circulação de produtos e bens ilícitos em contexto prisional, foi detetado e apreendido, no momento em que fazia um sobrevoo no interior do espaço murado do Estabelecimento Prisional de Setúbal, um drone que transportava um telemóvel e alguns cartões e carregadores", confirmou ao JN fonte da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP).