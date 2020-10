Usava as redes sociais para encontrar-se com mulheres e violá-las

JN Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 34 anos foi identificado e detido pela Polícia Judiciária (PJ) por fortes indícios da prática de dois crimes de violação, um na forma tentada, contra duas mulheres, com 35 e 46 anos, na Ilha de São Miguel, nos Açores.

Segundo comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, o arguido utilizava as redes sociais "para interagir virtualmente com as vítimas". "Começava com granjear a confiança das mesmas, com o objetivo de obter informações e imagens sensíveis, que depois usava para as constranger a encontro, para a prática de atos sexuais". Num dos casos, o crime foi consumado.

O detido, que tem antecedentes criminais por crime da mesma natureza, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.