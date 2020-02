Usava falso peditório para assaltar moradores na Maia

JN/Agências Hoje às 08:38 Facebook

Um homem de 26 anos, suspeito de burlas e furtos, na Maia, foi detido pela GNR de Barcelos na sequência de denúncias de que indivíduos andariam a pedir de porta em porta para uma instituição de reinserção de toxicodependentes.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a GNR esclarece que os militares encetaram diligências no sentido de identificar os autores do peditório. "Foi apurado que, para além da instituição ser uma farsa e das eventuais fraudes a ela associadas, os suspeitos furtavam as pessoas que abordavam".

Segundo a GNR, "uma das últimas vítimas terá ficado sem a carteira com dois mil euros, um anel em ouro, dois porta-moedas, um conjunto de chaves e diversos documentos pessoais, furtados no interior de uma loja."

O suspeito, toxicodependente e com antecedentes criminais por furto, foi abordado e detido, junto da sede da instituição fictícia, na posse de 370 euros e um anel em ouro.

O homem admitiu a autoria dos factos e ainda indicou o local onde guardara os restantes bens furtados, tendo sido recuperados uma bolsa de senhora, dois porta-moedas, um molho de chaves, três cheques, uma caderneta, quatro cartões bancários e documentos pessoais.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Barcelos.