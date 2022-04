Utente que agrediu médica pede desculpa e indemniza para evitar julgamento

Uma mulher, de 25 anos, que agrediu violentamente uma médica, de 64, no Serviço de Urgência do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em dezembro de 2019, vai ter de pedir desculpa à vítima e indemniza-la. O Tribunal de Setúbal aceitou o encerramento do inquérito-crime com a suspensão provisória do processo, mediante a concordância da vítima, pelo que a agressora não será julgada pelo crime de ofensas à integridade física qualificadas.

As agressões deram-se na madrugada de 27 de dezembro de 2019, conforme o JN noticiou em primeira mão. Pelas 2 horas, agressora e vítima estavam no gabinete de observação do Serviço de Urgência e começou uma discussão.

A utente sovou a vítima, puxando-lhe ainda os cabelos e enfiando-lhe um dedo num olho. Só a intervenção da equipa de segurança no hospital parou as agressões. A agressora justificou depois que não tinha gostado da forma como a médica lhe falara.