Vacas atacadas a tiro em campo de Vila Verde

Um ataque a tiro que vitimou várias vacas (duas morreram, uma sofreu ferimentos graves e outra está desaparecida) foi denunciado esta sexta-feira, ao JN, por um pastor, Alexandre Rocha, que já apresentou a queixa, no Posto da GNR de Vila Verde, do distrito de Braga.

Alexandre Rocha, residente em Aboim da Nóbrega, no concelho de Vila Verde, disse ao JN que sofreu um "profundo desgosto" ao chegar ao campo e ver "quatro bichos indefesos e inocentes atingidos a tiro, sem dó nem piedade".

A violência do ataque traduziu-se no tipo de armas e munições utilizadas, uma espingarda caçadeira, com cartuchos de 12 milímetros, que trespassaram os animais, quatro vacas da raça cachena, durante a madrugada desta terça-feira, na localidade de Lameira, em Vila Verde, na fronteira com Ponte da Barca, já às portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Alexandre Rocha fez queixa contra incertos, na Guarda Nacional Republicana, sendo que disse ao JN não desconfiar de ninguém. "Foi de uma barbaridade sem precedentes, as motivações pode ter sido simples maldade ou quem não gosta de ver os animais por aqui".