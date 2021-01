Vacinação nas prisões começa esta quarta-feira no Hospital de Caxias

JN Hoje às 23:06 Facebook

A campanha de vacinação para a covid-19 nas prisões tem início esta quarta-feira no Hospital Prisional de Caxias. Os profissionais de saúde serão os primeiros, seguindo-se depois os demais funcionários e os reclusos.

"A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) vai iniciar, no Hospital Prisional de São João de Deus (Caxias), a vacinação dos profissionais de saúde que prestam serviço nas suas diferentes unidades orgânicas, os quais, à imagem do que sucede na sociedade envolvente, constituem um grupo prioritário", adianta o Ministério da Justiça (MJ), em comunicado.

Segundo o MJ, seguir-se-ão, em várias fases, a vacinação de todos os demais trabalhadores da DGRSP e os reclusos que se encontram à sua guarda.

"Com o início da vacinação, a DGRSP dá um passo decisivo na consolidação do trabalho que vem desenvolvendo em prol da garantia da vida e saúde de todos quantos trabalham, vivem e contactam com o sistema prisional", considera.