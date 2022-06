Valor total de alimentos apreendidos pela ASAE já duplicou face a 2021

Rita Neves Costa Hoje às 08:39 Facebook

Em menos de seis meses de 2022, a autoridade recolheu produtos com uma quantia global de 4,3 milhões de euros.

Até 5 de junho, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu produtos alimentares no valor de cerca de 4,3 milhões de euros. O ano de 2022 ainda não terminou e a quantia é já quase o dobro do total registado no ano passado (2,4 milhões de euros) e aproxima-se dos valores de 2018 e de 2019 (4,7 milhões). O queijo, o pescado congelado, o bacalhau e os moluscos bivalves são atualmente os produtos mais apreendidos em termos de valor. Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial da Segurança Alimentar.

"É difícil tirar uma ilação e dizer se há ou não mais insegurança alimentar. (...) Houve uma altura em que o retalho alimentar esteve encerrado e é evidente que houve uma espécie de engarrafamento a montante, que interessava acompanhar", afirma Pedro Portugal Gaspar, inspetor-geral da ASAE, referindo-se aos períodos de confinamento em que os restaurantes estiveram fechados ou com limitações devido à pandemia.