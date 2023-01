Van Damme era afinal um traficante lusodescendente e foi tramado pela namorada

O traficante de drogas lusodescendente Edouard Fernando Pinto da Costa que foi capturado, no mês passado, pela Guardia Civil espanhola recorreu a, pelo menos, duas identidades falsas para escapar ao controlo das autoridades durante os cerca de três anos em que esteve em fuga.

O foragido, recorde-se, tinha sido condenado em França por fazer parte de uma rede criminosa de tráfico de droga e branqueamento de capitais e estava a ser procurado desde 2019.

A primeira identidade falsa foi precisamente descoberta em setembro de 2021, quando o fugitivo, ao abrigo de um mandado de detenção internacional, foi detido pela Polícia Judiciária de Faro. Quando confirmavam a sua identificação, os inspetores descobriram que, afinal, tinha consigo documentação falsa em nome de Fernando Domingues.

PUB

A detenção viria a ser sol de pouca dura porque, durante as diligências, Edouard, aproveitando-se de um descuido, escapuliu-se das instalações da diretoria do Sul da PJ. Após fugir, e com suspeitas de que estivesse em Espanha, as autoridades ibéricas começaram a seguir o rasto de diversas pessoas relacionadas com o suspeito. Na mira estava a alegada namorada francesa, mas de origem marroquina, que vivia no sul de Portugal, segundo noticia o "El País".

Decorridos vários meses de vigilância discreta, e depois de verificarem que esta mulher viajava com frequência para Marbella, a Guardia Civil localizou, em dezembro passado, o foragido numa superfície comercial e avançou para a sua detenção num supermercado. Assim que foi capturado, constatou-se que vivia com outra identidade falsa: Paco Arnaud Van Damme.

O periódico espanhol destaca que, além de residir na área mais luxuosa da Costa del Sol, a Golden Mile, Edouard Pinto da Costa conduzia carros de luxo e tinha os filhos a frequentar as melhores escolas privadas. Considerado uma peça chave da rede de narcotráfico que operava entre a Bélgica, a Holanda e a Espanha, o até então fugitivo terá começado a ter problemas com a Justiça em 2016, quando foi apanhado com 700 mil euros em dinheiro.