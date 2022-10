Van Dunem alerta para a repetição "exaustiva" de imagens de violência nos média

JN/Agências Hoje às 13:59 Facebook

A ex-ministra da Justiça Francisca Van Dunem alertou esta quarta-feira que a repetição "exaustiva" de imagens de violência nos média gera uma perceção errada de insegurança, num país onde a taxa de criminalidade é baixa.

"O estado de segurança, que é real e objetivo [a criminalidade violenta e grave diminuiu mais de metade nos últimos 10 anos], não é percecionado por uma grande franja da população e, sobretudo, não é assim percecionado pelas camadas mais idosas e mais frágeis da população", afirmou a antiga governante, que falava numa sessão das Conferências de Coimbra, dedicada à segurança urbana.

Para Francisca Van Dunem, o desfasamento entre a realidade e a perceção terá como base a forma como a comunicação social aborda o crime e a violência.

"A verdade é que a repetição exaustiva, por vezes 'ad nauseam', de imagens de violência e relatos de violência podem gerar sentimentos de insegurança tão profundos como a própria vivência de uma situação de violência, porque o medo tem um potencial de desestabilização autónomo", notou.

A discursar no Convento São Francisco, em Coimbra, a ex-ministra realçou que o crime "hoje vende" e acaba por ser "um produto de utilização intensiva nos meios de comunicação tradicionais".

"Agora que estou reformada, tenho feito a experiência de observar alguns canais de televisão e devo dizer que a experiência de algumas horas - um dia é pesado - dedicada a observar a programação de canais de televisão em sinal aberto é, de facto, uma iniciação a um mundo paralelo e, sobretudo, uma triste descida a um universo de irresponsabilidade", vincou.

Segundo a antiga governante dos executivos de António Costa, apesar de ser necessário "criar programas de prevenção criminal", nenhum desses instrumentos será eficaz se não for possível "aproximar a perceção das pessoas da realidade vivida da realidade que lhes é criada justamente por esta bolha".

"É preciso trabalhar na prevenção com os responsáveis dos órgãos de comunicação social, no sentido de criarmos uma articulação mais eficaz entre o direito de informação e o dever de informar e as exigências de paz e de tranquilidade sociais", defendeu, sublinhando que o clima de medo gerado pela forma como a violência e o crime é retratado nos média acaba por também cercear a liberdade dos cidadãos.

A segunda edição das Conferências de Coimbra "Segurança Urbana - Os Municípios e a Proteção do Espaço Público" começou na quarta-feira e termina na hoje.