RP Hoje às 10:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP realizou, esta quinta-feira de manhã, uma grande operação nos bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres, detendo várias pessoas e apreendendo droga e armas.

A operação, que envolveu um grande aparato policial com elementos de diversas valências, decorre numa zona problemática da cidade do Porto e visou um grupo muito ativo no tráfico de droga.

A intervenção terminou há minutos.