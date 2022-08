Veleiro com mais de uma tonelada de cocaína intercetado nos Açores

Tripulantes da embarcação foram detidos e ficaram em prisão preventiva. Autoridades suspeitam que objetivo seria introduzir droga na Europa.

A Polícia Judiciária (PJ) intercetou ao largo dos Açores, com o apoio da Marinha e da Força Área portuguesas, um veleiro que transportava mais de uma tonelada de cocaína. Os dois tripulantes da embarcação, de 33 e 61 anos e estrangeiros, foram detidos e vão agora aguardar, por decisão de um tribunal açoriano, o desenrolar do processo em prisão preventiva. ​​​​​

São ambos suspeitos de integrarem "uma organização criminosa transnacional, que se dedica à introdução daquele tipo de droga", produzida na América Latina, "no continente europeu". Quando foi intercetado, em alto mar, o veleiro do tipo catamarã "fazia a travessia" do Oceano Atlântico.

"A embarcação em causa foi conduzida ao porto de Ponta Delgada, onde foi sujeita a buscas, acabando por ser detetados, na sua estrutura, vários compartimentos ocultos, no interior dos quais foram encontrados um total de 1047 embalagens de cocaína, com um peso total aproximado de 1150 kg", refere esta segunda-feira, em comunicado, a PJ.

Investigação continua

Na operação, denominada "Calypso", foi também apreendida a embarcação e recolhidos diversos documentos, "equipamentos eletrónicos de navegação e outros objetos com interesse para a prova dos factos em investigação".

A investigação, acrescenta a PJ, vai agora prosseguir "em cooperação com as autoridades de outros países". A operação contou, de resto, já com o apoio das autoridades francesas e neerlandesas e do Centro de Análise e Operações Marítimas - Narcóticos (MAOC-N), um organismo internacional com sede em Lisboa.

A Polícia Marítima colaborou igualmente na ação.