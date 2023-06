Veleiro intercetado no Atlântico com "significativas quantidades de cocaína"

JN Hoje às 11:58 Facebook

A Polícia Judiciária e a Marinha intercetaram, em alto mar, um veleiro, de 16 metros de comprimento, com "significativas quantidades de cocaína". O único tripulante da embarcação foi detido, informaram esta quinta-feira de manhã, no balanço da chamada "Operação Mónaco".

O veleiro fazia a travessia do Oceano Atlântico entre a América Latina e a Europa, tendo sido escoltado para a Base Naval de Lisboa, onde chegou esta quinta-feira de manhã.

Em buscas na embarcação, foi encontrada cocaína, em quantidade não precisada pela PJ, que prometeu dar esclarecimentos adicionais, esta tarde, na Base Naval de Lisboa. O tripulante detido, em flagrante delito, é estrangeiro e tem 53 anos.

Esta operação, desencadeada por um inquérito do Ministério Público do DIAP de Lisboa, contou com a colaboração da Drugs Enforcement Administration (DEA) dos EUA, da Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), de França, e também teve o apoio do Maritime Analisys and Operations Centre - Narcotics (MOC-N), que tem sede em Lisboa.