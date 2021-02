Venda de carros pela net deixa donos sem dinheiro e apeados

Luís Moreira Hoje às 08:51 Facebook

Ministério Público acusa 27 arguidos que burlaram ou roubaram dezenas de pessoas que anunciaram viaturas em sites de vendas. Vão todos a julgamento.

Vinte e sete arguidos vão ser julgados por crimes de burla qualificada, furto e falsificação, no Tribunal do Porto, por terem enganado 23 pessoas, comprando-lhes carros com cheques falsos ou roubados no montante de 540 mil euros. Mas o Ministério Público (MP) pede que um alegado recetador dos veículos, Jorge Ferreira, de Braga, seja condenado na perda, a favor do Estado, de 2,045 milhões de euros, o montante que lhe foi encontrado em dinheiro e bens sem justificação nos rendimentos declarados.

A maioria dos arguidos é de Braga, sendo outros de Vila Nova de Gaia, Póvoa de Varzim, Guimarães, Gondomar e Almeirim. Quatro estão em prisão preventiva.