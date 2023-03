Vendia droga a alunos junto a escola de Oliveira de Azeméis

Um homem de 25 anos foi detido em flagrante por tráfico de estupefacientes no concelho de Oliveira de Azeméis.

Segundo a GNR, no decorrer de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda "apuraram que o suspeito procedia à comercialização de produto estupefaciente a alunos nas imediações das escolas do concelho".

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção, três mandados de busca domiciliária e um mandado de busca em veículo, que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de; 147 doses de haxixe; 16 doses de cocaína; 310 euros em numerário e diverso material informático e vários utensílios utilizados na produção, doseamento e embalamento do produto estupefaciente.

PUB

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Custóias.

Esta operação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção do Comando Territorial de Aveiro e de militares dos Postos Territoriais do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis