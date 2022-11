Vendiam droga a toxicodependentes que iam tomar metadona

Reis Pinto Hoje às 11:45 Facebook

A PSP deteve dois indivíduos que foram surpreendidos a vender droga a diversas pessoas que se encontravam a receber metadona, no concelho da Lagoa, Açores. Os dois traficantes tinham heroína e drogas sintéticas.

Os detidos, de 25 e 34 anos, foram intercetados por agentes da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Lagoa "com base em várias notícias de um cenário de tráfico de estupefacientes, com venda direta ao consumidor", refere a PSP, em comunicado divulgado hoje.

Segundo a Polícia, a atividade dos dois homens desenrolava-se na freguesia de Cabouco, num local "onde se desloca diariamente uma carrinha afeta ao serviço de reabilitação e tratamento de toxicodependentes, da associação ARRISCA".

Os suspeitos "aproveitavam-se da concentração de vários indivíduos que se encontram em situação de tratamento de dependências, relacionadas com derivados de opiáceos, e que se deslocam diariamente àquele local para a toma da metadona, para os aliciar com a aquisição de doses individuais de heroína e da vulgarmente designada "droga sintética".

No seguimento da detenção em flagrante, a PSP realizou uma busca não domiciliária, tendo apreendido 136 doses de heroína, 140 doses de uma substância sintética, cerca de 180 euros em dinheiro e outros utensílios relacionados com a atividade do tráfico.

Após terem sido presentes a interrogatório judicial, no Tribunal de Ponta Delgada, os dois detidos aguardarão o desenrolar dos processos sujeitos a apresentações obrigatórias perante as autoridades, e cumulativamente a proibição de contactos com indivíduos dependentes de estupefacientes.