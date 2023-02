Vendiam joias de 200 mil euros furtadas de ourivesaria na Póvoa de Varzim

JN Hoje às 11:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Centenas de artigos de joalharia e relojoaria e três mil euros em numerário foram apreendidos, na sexta-feira, vários meses depois de terem sido furtados de uma ourivesaria na Póvoa de Varzim. Um homem foi constituído arguido e outras três pessoas foram identificadas.

"O dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia de ontem, concluiu uma operação policial no âmbito do combate aos crimes contra o património, mormente, furto no interior de ourivesaria na Póvoa de Varzim", pode ler-se em nota da PSP enviada às redações este sábado de manhã.

A investigação começou em junho passado, altura em que o furto ocorreu, e contemplou a realização de várias diligências policiais nos concelhos de Braga, Amares e Trofa. Resultou na identificação de quatro pessoas - uma das quais foi constituída arguida, um homem de 43 anos residente em Braga - e na apreensão de centenas de artigos de joalharia e relojoaria, avaliados em cerca de 200 mil euros, além de três mil euros em numerário.

PUB

De acordo com a nota da PSP, uma parte considerável dos artigos recuperados encontrava-se à venda ao público junto de um espaço comercial.