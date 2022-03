Venezuela investiga alegado caso de corrupção na construtora Teixeira Duarte

JN/Agências Hoje às 20:17 Facebook

A procuradoria venezuelana está a investigar o alegado pagamento na ordem das "dezenas de milhões" pela construtora portuguesa Teixeira Duarte a funcionários estatais, em troca de um contrato de modernização do porto da La Guaira, segundo o "El Nuevo Herald".

"As denúncias apresentadas ao Ministério Público do regime de Nicolás Maduro acusam a construtora portuguesa Teixeira Duarte de pagar, através de empresas fictícias, a funcionários venezuelanos por contratos para a expansão do porto de La Guaira, construção de uma rodovia e operação no porto por 20 anos", avançou o jornal de Miami "El Nuevo Herald", citado pela agência Efe.

Segundo a mesma publicação, a investigação ainda não deu origem a acusações e alguns dos funcionários em causa residem nos Estados Unidos.

O empresário Jorge Hernández Fernández é apontado como uma "figura central" no processo por, alegadamente, ter servido de intermediário da operação.

Segundo a Efe, o jornal cita ainda uma carta do advocado suíço Cedric Aquet, que representa o empresário, datada de 2017, na qual é explicado que Hernández tem um acordo que lhe concede 6% de todas as receitas do projeto portuário que ainda não teriam, à data, sido liquidados, motivo pelo qual o mesmo ameaçava recorrer à justiça.

O advogado venezuelano Vicente Muñoz, uma das pessoas que denunciou o caso, em declarações às autoridades, referiu que Hernández e os representantes da Teixeira Duarte na Venezuela "subornaram funcionários ao serviço do Estado venezuelano e da empresa Bolipuertos SA [...], utilizando empresas 'offshore' [em alto mar] a cargo de terceiros".

A expansão do porto de La Guaira foi concluída em 2015.

Os documentos a que o jornal teve acesso revelaram também que a construtora terá pagado "dezenas de milhões" através de empresas criadas para o efeito, várias delas com sede no Panamá. A Lusa contactou a Teixeira Duarte, mas até ao momento não obteve resposta.