Vereador da Trofa absolvido de desvio de subsídio

O vereador da Câmara da Trofa Renato Pinto Ribeiro foi absolvido, esta quinta-feira, de abuso de poder no processo em que estava acusado do desvio de subsídios municipais para a equipa profissional do Clube Desportivo Trofense.

Já o ex-presidente do clube Paulo Melro foi condenado, numa pena suspensa de quatro anos e meio, por desvio de subsidio, falsificação de subsídios crime de fraude e desvio de subsídios.

Tal como o vereador do CDS-PP Renato Pinto Ribeiro, também os três funcionários da Câmara da Trofa acusados do desvio de subsídio foram ilibados.

Apesar destas absolvições, o Tribunal considerou que os três funcionários "atuaram com desleixo, falta de zelo e incúria", ao não promoverem a fiscalização da aplicação de uma verba de 135 mil euros atribuída às camadas jovens do Trofense, mas desviada, em grande medida, pelo então presidente do clube, Paulo Melro, para a equipa profissional.

Paulo Melro foi condenado a uma pena de prisão de quatro anos de prisão, suspensa por igual período, a pagar três mil euros aos Bombeiros da Trofa e a entregar ao Estado 22 500 euros, o valor da última tranche do subsídio.