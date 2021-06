Vereador de Gondomar acusado de usar carro para fins pessoais

Alexandre Panda Hoje às 08:31 Facebook

Viatura alugada pela Câmara de Gondomar para uso oficial. Ministério Público mandou PSP vigiar político que usufruiu de veículo, combustível, portagens e estacionamento.

O vereador da Câmara de Gondomar José Fernando Moreira foi acusado, este mês, pelo Ministério Público (MP) do Porto de dois crimes de peculato. Em causa está a utilização de um automóvel alugado pelo município, durante mais de um ano e meio, para fins relacionados com a vida pessoal, incluindo negócios privados. O crime é punido com uma pena até oito anos de cadeia e perda de mandato. O MP reclama 11215 euros como perda de vantagem a favor do Estado.

De acordo com a acusação da secção de crime económico-financeiro do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto, a que o JN teve acesso, no dia 1 de agosto de 2018 a Câmara de Gondomar alugou um Renault Talisman que foi entregue ao arguido 20 dias depois, para que este o utilizasse no exercício das suas funções de vereador. Mas, garante o MP, desde essa data até pelo menos 10 de março de 2020, José Fernando Moreira usou o veículo como se fosse seu, para deslocações pessoais, nomeadamente para tratar dos seus negócios particulares e para estudar na universidade. "Utilizou o automóvel diariamente, durante a semana e aos fins de semana, inclusive a horas tardias da noite, fora do exercício das suas funções de vereador", garante o MP. Combustível, pagamentos de portagens e estacionamentos também terão ficado por conta do município.