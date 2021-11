Vereador de Matosinhos acusado de usar carro municipal para uso pessoal

TRA Hoje às 11:31 Facebook

Um vereador da Câmara de Matosinhos foi acusado dos crimes de peculato e peculato de uso. O autarca terá usado, durante o anterior mandato, uma viatura municipal e o cartão de frota para viagens pessoais e férias com a família.

Segundo a acusação, entre julho de 2018 e agosto de 2019, após lhe ter sido atribuído uma viatura do município e um cartão frota para o uso no exercício de funções, o arguido passou a usar o automóvel nas suas viagens pessoais, nomeadamente em fins de semana, feriados, e em férias, fazendo-se transportar a si e outras pessoas, entre os quais, familiares.

Além do combustível e do uso do carro, o Município ainda suportou o custo das portagens pois a viatura possuía um dispositivo da Via Verde em nome da Câmara Municipal.

Ao todo, o Ministério Público estima que o arguido terá causado um prejuízo de 664,40 euros ao erário municipal.

Após a emissão do despacho de acusação, a 9 de julho, o arguido requereu a abertura de instrução.