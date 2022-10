Via Verde alerta para emails fraudulentos

JN Hoje às 15:22 Facebook

A empresa Via Verde emitiu um alerta de segurança visando emails fraudulentos alegadamente enviados em seu nome. Até ao momento, a PJ não abriu qualquer investigação.

"Recebeu um mail a pedir para pagar uma dívida à Via Verde? Não responda nem clique. É provável que seja fraude. A Via Verde nunca pede cartão de crédito." O alerta de segurança foi publicado no site da empresa após relatos de alegadas tentativas de burlas.

Fonte da Polícia Judiciária, contactada este sábado pelo JN, revelou que ainda não está a investigar nenhum caso de phishing relacionado com a Via Verde.

A empresa pede aos clientes que, em caso de dúvida, a contactem.