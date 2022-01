Viajar sem cinto em autocarro sai caro a 22 passageiros em Beja

Teixeira Correia Hoje às 21:00 Facebook

Operação da GNR em Beja apanha infratores que ignoraram letreiros no veículo e vão pagar 2640 euros.

Vinte e dois passageiros de um autocarro da Rodoviária do Alentejo (RA) foram multados em 120 euros cada um, num total de 2.640 euros, por não usarem cintos de segurança durante a viagem, apesar de o veículo os ter e de haver sinais a avisar para a obrigatoriedade do uso. O caso aconteceu na passada segunda-feira, na saída Este de Beja, com uma viatura que fazia a ligação entre Beja e Serpa. Os passageiros ainda protestaram, mas resignaram-se e vão pagar.

Militares do Comando Territorial de Beja tinham em curso nas entradas da cidade uma ação de prevenção e fiscalização às infrações rodoviárias, nomeadamente à falta do uso do cinto de segurança ou cadeirinhas de retenção e utilização indevida de telemóvel, entre outras.