Furaram pneu a carro da PSP após denúncia de barulho em festa

Agentes da PSP de Elvas foram chamados ao Bairro de São Pedro, na segunda-feira à noite, devido ao excesso de ruído. Enquanto tentavam estabelecer a tranquilidade, a viatura da Polícia foi vandalizada.

Segundo a Rádio Elvas, a PSP foi chamada cerca da meia-noite ao Bairro de São Pedro, onde decorria uma festa e havia música.

Quando os agentes tentavam acabar com o excesso de ruído e se afastaram da viatura de seviço, o veículo foi vandalizado, com riscos e um pneu cortado com uma faca, noticiou a Rádio Elvas esta terça-feira.

Contactada sobre o incidente, a PSP não se manifestou disponível para esclarecer o sucedido à Rádio Elvas.