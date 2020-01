Viaturas assaltadas em Famalicão, Barcelos e Esposende

Alexandra Lopes Hoje às 19:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 15 viaturas foram assaltadas durante a madrugada desta quinta-feira, em freguesias dos concelhos de Famalicão, Barcelos e Esposende. Os larápios roubaram pequenas quantias em dinheiro, objetos e deixaram danos materiais nos carros.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher na freguesia famalicense de Gondifelos, os indivíduos atacaram sete carros que estavam estacionados na via pública, nas imediações de uma zona habitacional. Em duas das viaturas causaram apenas estragos mas não roubaram nada. Já no Louro, também no concelho de Famalicão atacaram pelo menos dois carros.

Também em Perelhal, no concelho de Barcelos quatro veículos foram assaltados, e a estes juntam-se outros dois em Esposende.

As autoridades suspeitam que os furtos foram cometidos pelos mesmos indivíduos. Ao que apuramos os larápios partiram os vidros dos carros para conseguir aceder ao interior, sendo que o furto só terá sido descoberto pelos proprietários quando se preparavam para pegar no carro já pela manhã.

Fonte do comando da GNR de Braga adiantou ao JN que o patrulhamento vai ser reforçado estando em curso a investigação para chegar aos autores dos furtos.