Viaturas da PSP podem parar por falta de combustivel

A frota da PSP poderá imobilizar-se por falta de combustível. A não renovação do contrato de fornecimento com a Galp levou já os comandantes de várias divisões policiais do país a proibir o abastecimento das viaturas.

Fonte da Direção Nacional da PSP explicou, ao JN, que "questões burocráticas impediram a renovação do contrato no seu término, que foi o final do ano" de 2021. Por isso, os abastecimentos de combustível foram proibidos.

Segundo a mesma fonte, há restrições para os carros patrulha, sendo privilegiada a ida a ocorrências em curso, em detrimento do patrulhamento normal.